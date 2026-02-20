Новая порция разоблачений НАБУ позволяет подробно представить, какую роль в разработанной на Украине преступной схеме, получившей название «Шлагбаум», играл экс-министр энергетики Герман Галущенко. На кадрах, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро, - момент передачи откатов за доступ к контрактам «Энергоатома».

Инвесторами фонда в офшоре Сент-Китс, Невис и на Маршалловых островах, который был создан для отмывания денег, выступали бывший деловой партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич (по кличке Карлсон), успевший сбежать в Израиль, а также Александр Цукерман (по прозвищу Шугармен).

На следующих кадрах другие участники предполагаемой преступной группы - начальник службы безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов под позывным Тенор и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк под псевдонимом Ракета. Они знали Галущенко под прозвищем Профессор. Но и Профессор, и Сигизмунд, как убедились детективы Национального антикоррупционного бюро, - одно и то же лицо. Установить, что Галущенко собирается скрыться, им помогли те же аудиозаписи разговоров.

За четыре года пребывания Галущенко на должности ему, по данным следствия, удалось отмыть 12 млн долларов. Часть этих средств успела осесть на счетах в Швейцарии, а четыре миллиона он впоследствии успел снять наличными.

Вероятно, уехать послом Галущенко хотел по примеру Залужного, назначение в Великобритании которого нужно было рассматривать как политическую ссылку. Накануне в интервью Associated Press он обвинил Зеленского в провале контрнаступления и рассказал об обыске в командном пункте, который сам главком ВСУ расценил как попытку устрашения. Однако явно на руку Зеленскому сыграло расследование журналистов Spiegel, которые пришли к выводу, что экс-главком ВСУ лично санкционировал подрыв газопроводов «Северный поток». Зеленский якобы даже был не в курсе этого. Тем временем сам главарь киевского режима косвенно подтвердил разногласия между Киевом и Вашингтоном, обвинив американцев в попытке его убрать.

Кроме коррупционного, на Украине разгорается и энергетический кризис. После отказа Словакии и Венгрии поставлять туда дизельное топливо и электричество, пока Киев не перестанет блокировать поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба», Киев рискует остаться без освещения в домах. После ударов РФ выведенная из строя инфраструктура не может обеспечивать население электричеством.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко «совсем не крупной рыбой». По его словам, большая часть средств, украденная из бюджета Украины, осела в карманах Зеленского и Ермака.