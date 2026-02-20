МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России впервые появился ГОСТ на бананы

Регулирующий цвет, вкус, длину и даже запах ввозимых в страну бананов ГОСТ вступит в силу с марта 2026 года.
Ян Брацкий 20-02-2026 06:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Все ввозимые на территорию России бананы теперь будут тщательно проверять на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Таковы требования нового ГОСТа, который Росстандарт впервые принял в отношении бананов.

Согласно документу, запрещен ввоз желтых бананов в страну. Допускаются только плоды зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они успели дозреть до потребительской спелости уже на прилавках или складах при торговых точках, пишет РИА Новости.

Отдельное внимание уделяется самим кистям бананов. Допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Плоды при разрезании должны выделять млечный сок и иметь легкий огуречный аромат. Длина бананов должна быть не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех штук. Стоит напомнить, что в данном случае ГОСТ носит рекомендательный характер и служит только ориентиром для производителей.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут анонсировала планы по строительству первой в России теплицы для выращивания бананов. Лут выразила уверенность, что в нашей стране можно выращивать любую культуру.

#Экономика #в стране и мире #росстандарт #ГОСТ #бананы #Импорт
