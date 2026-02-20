В России впервые появился ГОСТ на бананы

Все ввозимые на территорию России бананы теперь будут тщательно проверять на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Таковы требования нового ГОСТа, который Росстандарт впервые принял в отношении бананов.

Согласно документу, запрещен ввоз желтых бананов в страну. Допускаются только плоды зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они успели дозреть до потребительской спелости уже на прилавках или складах при торговых точках, пишет РИА Новости.

Отдельное внимание уделяется самим кистям бананов. Допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Плоды при разрезании должны выделять млечный сок и иметь легкий огуречный аромат. Длина бананов должна быть не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех штук. Стоит напомнить, что в данном случае ГОСТ носит рекомендательный характер и служит только ориентиром для производителей.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут анонсировала планы по строительству первой в России теплицы для выращивания бананов. Лут выразила уверенность, что в нашей стране можно выращивать любую культуру.