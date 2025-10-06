В России начнут строительство первой теплицы для бананов

В России начнут строительство первой теплицы для выращивания бананов. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром».

«У нас тренд по бананам пошел как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», - сказала Лут.

Также она рассказала историю про гражданина, который попросил достать ему саженцы красного киви, пообещав вырастить их в России.

Лут выразила уверенность в том, что сейчас в стране можно начать выращивать практически любую культуру.

В июле стало известно о том, что правительство РФ включило бананы в перечень сельхозпродукции России. Власти рассматривают вариант с выращиванием бананов в стране по примеру Казахстана.