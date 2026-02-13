МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД объяснили риски отправки фото карты с закрашенными данными

Конфиденциальную информацию на банковских картах не стоит передавать третьим лицам, предупредили полицейские.
Дима Иванов 13-02-2026 10:34
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Отправка фотографий банковских карт с закрашенными данными остается опасной - мошенники могут восстановить скрытую информацию. Об этом 13 февраля предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве объяснили, что закрашивание или размытие данных в фоторедакторе телефона не удаляет их полностью, а лишь изменяет изображение. При определенных условиях мошенники способны восстановить номер карты, срок действия, CVV-код и другие сведения.

«Таким образом, отправляя частично закрашенное фото, например, банковской карты, есть риск стать жертвой мошенников», - заявили в МВД России.

Эксперты рекомендуют вообще не фотографировать платежные карты и не пересылать их изображения. В полиции неоднократно напоминали россиянам никогда не сообщать конфиденциальные данные карты третьим лицам.

Мошенники часто выманивают эти сведения под предлогом подтверждения операций, разблокировки счета или отмены якобы несанкционированного перевода. После этого злоумышленники получают полный доступ к средствам.

