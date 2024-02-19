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Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения «МИЛАН-2024»

Визит российских военных продлится больше недели.
2024-02-19 16:33:01
© Фото: Минобороны России

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в индийский порт Вишахапатнам на международные многосторонние военно-морские учения «МИЛАН-2024». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В составе отряда боевых кораблей ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». В учениях примет участие экипаж «Варяга». Экипаж фрегата пополнит запасы и продолжит выполнение задач дальнего похода.

Визит в Индию продлится больше недели. Моряки примут участие в учениях, а также отправятся на экскурсии, познакомятся с местными достопримечательностями.

«Варяг» - гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России. Имеет на вооружении самонаводящиеся крылатые ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», всего 16 пусковых установок. Также крейсер получил два торпедных аппарата и реактивные бомбовые установки РБУ-6000.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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