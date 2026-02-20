МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Остались без штанов»: Азаров объяснил, почему Украина не приблизилась к ЕС

По словам бывшего премьера Украины, в течение последних 30 лет Украину пытаются превратить в анти Россию. Одним из этапов реализации этой цели - «совершение кровавого государственного переворота» внутри страны.
Дарья Ситникова 20-02-2026 20:52
© Фото: Michael Bihlmayer, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украине далеко до вступления в Евросоюз, ведь сейчас ее бюджет состоит на три четверти за счет западных кредитных грантов. Страна в целом стала нищей, по данным ООН, 85% населения живет ниже уровня бедности. Об этом рассказал «Звезде» бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Западные страны преследуют те цели, которые они запланировали для себя в процессе распада СССР. Цель одна - превратить независимое государство во враждебное России. И, нужно заметить, что они справляются. Мы можем посмотреть на периметр вокруг России и, кроме Беларуси, наверное, все остальные страны, мягко скажем, проводят агрессивную политику. Мало что можно хорошего сказать о политике ряда других стран», - начал Азаров.

С его слов, цель - превратить Украину в анти Россию была поставлена с самого начала. Уже в течение последних 30 лет она реализуется достаточно последовательно. Одним из этапов реализации этой цели - «совершение кровавого государственного переворота». Его прозвали «кровавый», потому что надо оправдать уничтожение всех конституционных гарантий, всех демократических свобод, которыми обладала Украина.

«Государственный переворот с кровавыми исходом на Майдане позволил уничтожить абсолютно все оппозиционные Западу политические силы, их сейчас просто нет. Есть "псевдооппозиция" - это те силы, которые были на Майдане. Были завезены снайперы из Грузии. Их показания и организаторов были документированы», - объяснил бывший премьер Украины.

Во время этого события были уничтожены все левые движения. Так сказать, «произошла зачистка политического поля, после которого остались только партии коричневого толка».

«А что они принесли Украине? Остались без всяких штанов. Ведь сейчас бюджет страны финансируется на три четверти за счет западных кредитных грантов. Так что стране далеко до Евросоюза, а также до достижения какого-либо стандарта. Какие стандарты? Страна стала нищей. По данным ООН, 85% населения живет ниже уровня бедности», - продолжил специалист.

Он также рассказал, что «вся верхушка и сам Зеленский замазаны в коррупционных схемах». Были опубликованы, например, записи разговоров Зеленского с украинским бизнесменом и кинопродюсером Тимуром Миндичем, в которых тот просит Зеленского позвонить секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Рустему Умерову и «нажать» на него, чтобы тот закупал бракованные бронежилеты.

«Надо говорить не о тенях, а о вовлеченности, которое национальное антикоррупционное бюро охарактеризовала, как организованную преступную группировку», - заключил Азаров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Владимир Зеленский стремится убедить всех в обратном.

#Россия #Украина #Зеленский #ЕС #наш эксклюзив #Николай Азаров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 