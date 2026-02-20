«Большое спасибо, мужики»: Герои России поблагодарили сослуживцев

Получившие медали «Золотая Звезда» из рук министра обороны Андрея Белоусова военнослужащие поблагодарили сослуживцев, поздравили их с приближающимся праздником и заверили, что все поставленные перед ними задачи будут выполнены.

«Звание Героя Российской Федерации для меня является очень почетной наградой. Также данная награда является для меня и для моего личного состава признанием заслуг моего полка», - сказал Герой России Антон Дерюшкин.

Он добавил, что у личного состава его подразделения высокий боевой дух. Полк готов выполнять задачи, поставленные министром обороны и президентом.

«В первую очередь хочу сказать спасибо своему подразделению, потому что это награда, в первую очередь, моего подразделения. Большое спасибо бойцам. Хотелось бы, чтобы каждый здесь стоял на моем месте. Большое спасибо, мужики. Награда - это наше общее. С праздником, мужики. С нашим праздником», - сказал Герой России Олег Дворянчиков.

Герой России Павлик Мартиросян отметил, что испытывает чувство гордости за свой личный состав. А награду считает заслугой их боевой доблести, храбрости и бесстрашия.

«Пусть враг не сомневается в силе русского оружия и в силе духа русского солдата. Победа будет за нами», - заявил он.

Герой России Сергей Крашенинников также подчеркнул, что это награда не только его, а всего батальона. Все бойцы плечом к плечу, бок о бок сражаются за общее дело, добавил он.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие участникам специальной военной операции. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Белоусов поздравил военнослужащих и поблагодарил за выполнение боевых задач.

