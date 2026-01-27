После того, как украинский конфликт завершится, все страны сломают себе ноги в стремлении делать бизнес с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Когда закончится конфликт, все будут так бежать в Россию делать бизнес, что поломают себе ноги», - отметил он.

Фицо также допустил, что конфликт на Украине может прекратиться к тому моменту, когда в 2027 году в силу вступит запрет на импорт российского газа.

Ранее словацкий политик заявил, что Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. Премьер напомнил, что одобренный военный кредит на сегодняшний момент составил уже 280 миллиардов евро. Это деньги, которые Евросоюз дает на поддержку киевскому режиму.