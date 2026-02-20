МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск подсчитал, что заплатит $500 млрд налогов при жизни и после

После покупки компании xAI состояние Илона Маска достигло рекордных $852 млрд.
Владимир Рубанов 20-02-2026 18:23
© Фото: IMAGO, AdMedia, Starface, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что за свою жизнь и после смерти он выплатит 500 миллиардов долларов налогов. Об этом он написал в соцсети X, не уточнив, каким образом он пришел к этому выводу.

Это заявление было сделано в контексте выступления, где Маск назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в истории. Тогда он упомянул, что уже выплатил более 10 миллиардов долларов налогов. В ходе того же выступления он пошутил, что не против получить от налоговой службы какой-нибудь приз или угощение.

В феврале состояние Маска превысило 800 миллиардов долларов. Он стал первым человеком в истории, достигшим этой отметки. Ранее бизнесмен первым преодолел барьеры в 600 и 700 миллиардов долларов.

Маск может стать первым долларовым триллионером благодаря плану поощрения от Tesla в размере $1 трлн, если достигнет амбициозных показателей развития компании. Это была бы крупнейшая выплата в истории корпоративного мира. Чтобы ее получить, руководителю нужно увеличить рыночную стоимость компании, возродить автомобильный бизнес и запустить проекты по роботакси и робототехнике Optimus.

#илон маск #Space X #бизнес #налоги #состояние #xAI
