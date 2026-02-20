Минобороны России сообщает о срыве украинской контратаки на Красноармейском направлении. Это сделал экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 2-го гвардейского полка РХБЗ группировки войск «Центр».

Живая сила и легкобронированная техника врага были обнаружены расчетами беспилотников. Для уничтожения целей привлекли экипаж ТОС-1А. При этом огнеметчиков от дронов прикрывала группа дозора, которая прибыла в район развертывания заблаговременно, оборудовав огневые точки для противодействия беспилотникам врага.

Позже на огневую позицию прибыл и экипаж «Солнцепека». Военнослужащие выполнили серию залпов 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. Сделав это, огнеметчики и группа прикрытия покинули позицию.

Ранее сообщалось, что экипаж «Тосочки» выжег опорник ВСУ в Запорожской области вместе с украинскими боевиками. Успешная боевая работа тяжелой огнеметной системы позволила российским штурмовикам продвинуться вглубь вражеской обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.