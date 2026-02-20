МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польша решила освоить, но «не использовать» противопехотные мины

С 20 февраля Варшава прекратила соблюдать обязательства по Оттавской конвенции.
Владимир Рубанов 20-02-2026 16:26
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press

Польша собирается наладить производство противопехотных мин и организовать подготовку военнослужащих по их применению. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС. Это произошло после встречи глав оборонных ведомств Польши, Франции, Германии, Великобритании и Италии, которая прошла в Кракове.

Министр напомнил, что Варшава официально вышла из Оттавской конвенции. По его словам, это позволит запустить производство противопехотных мин, поставить их на вооружение и начать обучение военных. При этом Польша не намерена их использовать, но при необходимости будет готова к этому, заверил Косиняк-Камыш.

С 20 февраля Польша прекратила соблюдать обязательства по Оттавской конвенции. После этого сообщалось о готовности Варшавы заминировать границу с Белоруссией и Россией. Для этого понадобится до миллиона противопехотных мин.

Конвенция запрещает производство, накопление, применение и передачу противопехотных мин. Она вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства.

По данным Международного комитета Красного Креста, противопехотные мины приводят к значительным жертвам среди мирного населения. Кроме того, они представляют опасность даже спустя годы после завершения боевых действий.

#Минобороны #производство #Польша #противопехотные мины #применение #Владислав Косиняк-Камыш #оттавская конвенция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 