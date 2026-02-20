Польша решила освоить, но «не использовать» противопехотные мины

Польша собирается наладить производство противопехотных мин и организовать подготовку военнослужащих по их применению. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС. Это произошло после встречи глав оборонных ведомств Польши, Франции, Германии, Великобритании и Италии, которая прошла в Кракове.

Министр напомнил, что Варшава официально вышла из Оттавской конвенции. По его словам, это позволит запустить производство противопехотных мин, поставить их на вооружение и начать обучение военных. При этом Польша не намерена их использовать, но при необходимости будет готова к этому, заверил Косиняк-Камыш.

С 20 февраля Польша прекратила соблюдать обязательства по Оттавской конвенции. После этого сообщалось о готовности Варшавы заминировать границу с Белоруссией и Россией. Для этого понадобится до миллиона противопехотных мин.

Конвенция запрещает производство, накопление, применение и передачу противопехотных мин. Она вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства.

По данным Международного комитета Красного Креста, противопехотные мины приводят к значительным жертвам среди мирного населения. Кроме того, они представляют опасность даже спустя годы после завершения боевых действий.