Польша официально вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

В минобороны Польши заявили о планах наладить производство противопехотных мин.
Ян Брацкий 20-02-2026 01:36
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Теперь Варшава планирует наладить производство данного типа боеприпасов.

«Польша 20 февраля выходит из Оттавской конференции. В связи с этим она сможет принимать на вооружение и производить пехотные мины», - сказал Томчик в эфире радиостанции RadioZet.

Напомним, Оттавская конференция запрещает производство и применение противопехотных мин и требует от стран-подписантов их уничтожения. Конвенция была подписана 2 декабря 1997 года, к ней присоединились власти 163 стран.

Весной прошлого года официальная Варшава анонсировала планы по минированию границы с Россией и Белоруссией. По замыслу польских военных, противопехотные мины должны стать одним из элементов «Восточного щита». На эти цели потребуется до миллиона противопехотных мин.

В конце прошлого года членом Оттавской конвенции перестала быть Литва Литва. Это произошло через полгода после уведомления генсека ООН о намерениях Вильнюса. Литва планирует начать производство мин для собственных нужд и нужд Украины с этого года.

