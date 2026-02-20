Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа изобразили в окружении гномов-лидеров европейских стран. Такую иллюстрацию к статье «Почему Европа не повзрослеет» изобразила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», - говорится в публикации издания.

К статье идет иллюстрация, на которой Путин и Трамп стоят друг напротив друга в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони и британского премьера Кира Стармера. В отличие от президентов РФ и США европейские лидеры изображены в виде карликов с красными колпаками.

Газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что в Европе произошел раскол из-за позиции Мерца по переговорам с российским лидером. Внутри Евросоюза большую популярность набирает позиция Франции и Италии.

Они за диалог с Москвой. Однако Мерц всего несколько недель назад отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев ранее рассказал, что отношение Европы к Зеленскому было показано на его выступлении во время Мюнхенской конференции по безопасности. Главе киевского режима хотя и аплодировали, но никто из первых лиц не присутствовал.