МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Армавире метеозонд запутался в проводах и упал у техникума

Аэростат направили на дополнительное исследование в специализированные службы.
Владимир Рубанов 20-02-2026 15:20
© Фото: armawir_adm, Telegram

В районе Армавирского аграрно-технологического техникума упал метеозонд, запутавшись в проводах. По информации оперативного штаба Краснодарского края, угрозы для жителей нет. На месте происшествия выставлено оцепление, работают оперативные службы.

Пресс-служба администрации Армавира сообщила РБК, что на парашюте спустился метеозонд. Для уточнения характеристик устройства его направили на дополнительное исследование в специализированные службы.

Метеозонд - это обычно шар, наполненный гелием. К нему прикреплен контейнер с датчиками температуры, влажности и атмосферного давления, а также с батарейками и антеннами для передачи данных. Вес метеозонда составляет около 300 граммов, а его максимальная высота полета достигает 30-40 километров. Такие устройства одноразовые - при наборе высоты шар лопается и контейнер падает на землю.

Инциденты с неопознанными метеозондами периодически происходят в разных странах. Случаи падения таких шаров расследовали в Польше и Латвии. А в США военные самолеты сбивали китайский метеозонд в 2023 году. Американцы подозревали, что аэростат ведет разведку.

#Краснодарский край #техникум #Воздушный шар #армавир #аэростат #метеозонд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 