В Армавире метеозонд запутался в проводах и упал у техникума

В районе Армавирского аграрно-технологического техникума упал метеозонд, запутавшись в проводах. По информации оперативного штаба Краснодарского края, угрозы для жителей нет. На месте происшествия выставлено оцепление, работают оперативные службы.

Пресс-служба администрации Армавира сообщила РБК, что на парашюте спустился метеозонд. Для уточнения характеристик устройства его направили на дополнительное исследование в специализированные службы.

Метеозонд - это обычно шар, наполненный гелием. К нему прикреплен контейнер с датчиками температуры, влажности и атмосферного давления, а также с батарейками и антеннами для передачи данных. Вес метеозонда составляет около 300 граммов, а его максимальная высота полета достигает 30-40 километров. Такие устройства одноразовые - при наборе высоты шар лопается и контейнер падает на землю.

Инциденты с неопознанными метеозондами периодически происходят в разных странах. Случаи падения таких шаров расследовали в Польше и Латвии. А в США военные самолеты сбивали китайский метеозонд в 2023 году. Американцы подозревали, что аэростат ведет разведку.