BZ: конфуз между Макроном и Мерцем в Мюнхене говорит о расколе

Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля.
Ян Брацкий 16-02-2026 03:16
© Фото: ТРК «Звезда»

Отношения официальных Парижа и Берлина переживают глубокий кризис. Непростое взаимодействие лидеров двух стран усугубил конфуз, случившийся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В Сети распространяется видео, где французский президент Эммануэль Макрон присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с коллегами, но стоящий по соседству Мерц просто игнорирует его.

«После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется "хромой уткой", а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров», - пишет Berliner Zeitung.

Авторы статьи утверждают, что внутриевропейский раскол усугубляется отсутствием поддержки властей со стороны населения стран ЕС. Политика Брюсселя сегодня сводится к постоянному наращиванию вооружений.

Черная кошка пробежала между Макроном и Мерцем уже давно, уверены многие политологи. Опрошенные итальянской газетой La Repubblica эксперты полагают, что немецкий канцлер может мстить французскому президенту из-за провала инициативы по использованию замороженных российских активов на нужны Украины. В конечном итоге, противостояние Парижа и Берлина рискует окончательно расколоть коллективную Европу, уверены они.

#Франция #макрон #Германия #мюнхен #конференция по безопасности #мерц
