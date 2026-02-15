В ГД назвали условия для прекращения замедления Telegram

Руководство мессенджера Telegram может урегулировать вопрос с Роскомнадзором. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется», - цитирует его слова издание «Фонтанка».

Депутат также отметил, что в отличие от Telegram, руководство WhatsApp* не реагировало ни на одно обращение со стороны правительства РФ. Боярский также отмечает, что не понимает, какие препятствия стоят на пути у Telegram, чтобы снять претензии Роскомнадзора.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что если Telegram не будет соблюдать требования российского законодательства, работать в стране ему станет все сложнее, вплоть до полного отключения.