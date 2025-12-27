Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально перестала быть членом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики. Это произошло через полгода после уведомления генсека ООН.

Ведомство объявило, что Литва теперь может закупать, производить и накапливать эти боеприпасы. Вильнюс планирует начать производство мин для собственных нужд и нужд Украины с 2026 года.

Оттавский договор был подписан 3 декабря 1997 года в Оттаве (Канада) и вступил в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились более 160 стран. Латвия ратифицировала документ в 2005 году. Среди 34 государств, не присоединившихся к соглашению, - Китай, Россия и США.

О выходе из конвенции 18 марта этого года заявили Латвия, Литва, Эстония и Польша. Финляндия приняла аналогичное решение в июле. Страны мотивировали решение ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.

МИД России заявил, что такое решение стран Балтии и Польши приведет к эскалации напряженности в Европе. Оно также ухудшит ситуацию в области региональной и международной безопасности.