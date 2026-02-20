МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД рассказали о среднем размере пенсий в 2026 году

За год прирост средней пенсии составил 2 079 рублей.
Виктория Бокий 20-02-2026 11:44
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Средний размер пенсий на 1 января 2026 года, по данным Соцфонда России, составил 25 254 рубля. Об этом в разговоре с RT сказал депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«В январе 2025 года этот показатель находился на уровне 23 175 рублей, то есть за год прирост составил 2 079 рублей», - поделился специалист.

Известно, что у работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 23 279 рублей. Что касается неработающих, то у них она выше и достигает 25 678 рублей.

«Среди федеральных округов максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составляет 25 484 рубля», - отметил Говырин.

Отмечается, что на 2026 год в бюджете Соцфонда установлены конкретные ориентиры расчета. Так, стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии - 9 584,69 рубля. По словам парламентария, индексация страховых пенсий с 1 января 2026 года проведена на 7,6%.

Социальные пенсии же индексируются по другому графику. Их повышение проходит ежегодно с 1 апреля и связано оно с ростом прожиточного минимума пенсионера на основании соответствующего постановления правительства.

«Если совокупное материальное обеспечение пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума в его регионе, применяется механизм социальной доплаты. Она может быть федеральной или региональной, в зависимости от соотношения регионального и общероссийского прожиточного минимума», - объяснил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%. По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти для 4,3 миллиона пенсионеров.

