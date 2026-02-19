МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбиту МКС скорректировали почти на два километра

В результате маневра, высота орбиты Международной космической станции составила 422 километра над поверхностью Земли.
Ян Брацкий 19-02-2026 05:32
© Фото: NASA/Keystone Press Agency Global Look Press

Высота орбиты Международной космической станции была скорректирована. Об этом Роскосмос сообщил в своем Telegram-аккаунте.

«В результате высота орбиты станции составила 422 км над поверхностью Земли», - говорится в сообщении.

Маневр выполнили при помощи пристыкованного к станции космического корабля «Прогресс МС-32», двигатели которого включились на 517,9 секунды, выдав необходимый импульс. В результате, высота орбиты МКС увеличилась на 1,67 километра.

Высоту орбиты МКС корректируют регулярно, уточнили ранее в Роскосмосе. Станция постоянно теряет от сотен метров до нескольких километров высоты. Кроме того, маневр выполняют для создания необходимых баллистических условий перед прибытием или отстыковкой космических кораблей. Иногда станция начинает маневрировать по высоте для уклонения от летящего космического мусора. В этот раз маневр выполнили для поддержания высоты орбиты станции.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту пристыковался к Международной космической станции. Помимо Федяева, на борту корабля также были американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европы Софи Адено.

