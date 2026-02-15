Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ракетоноситель с экипажем миссии Crew-12 отправился на орбиту Земли в пятницу 13 февраля. Помимо Федяева, на борту корабля также были американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейка Софи Адено.

Команда Crew Dragon прибыла на МКС на смену досрочно покинувшему станцию в январе экипажу - тогда причиной преждевременного возвращения на Землю стала болезнь одного из космонавтов. Планируется, что нынешняя группа исследователей проведет на орбите около девяти месяцев.

Незадолго до полета Федяев поделился с журналистами, что угостил своих коллег по миссии борщом собственного приготовления. По словам Андрея, западные космонавты высоко оценили его кулинарные навыки и единогласно заявили, что традиционное русское блюдо им очень понравилось.