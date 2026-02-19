МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

Администрация Дональда Трампа пытается укрепить дипломатические отношения с новыми сирийскими властями.
Ян Брацкий 19-02-2026 03:01
© Фото: war.gov

США выводят свои войска из Сирии, завершая почти десятилетнюю военную операцию в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По ее сведениям, сейчас Пентагон занимается выводом порядка тысячи военнослужащих. На это может уйти до двух месяцев.

Штаты уже завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф. Это стратегическая точка на карте Сирии - форпост на ее границе с Иорданией и Ираком. На очереди военная база Аль-Шаддани на северо-востоке страны.

Таким образом, администрация президента Дональда Трампа пытается укрепить дипломатические отношения с новыми сирийскими властями, полагают опрошенные изданием эксперты.

В Пентагоне анонсировали сокращение численности американских военнослужащих в Сирии до менее одной тысячи человек еще весной прошлого года. Тогда речь шла о том, что Вашингтон может оставить на базах порядка 500 своих военнослужащих. Также США приняли решение о закрытии трех из восьми оперативных баз на северо-востоке страны.

#сирия #сша #Трамп #Пентагон #Вывод войск #Дамаск
