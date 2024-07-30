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ЦППК откроет пригородное сообщение между РФ и Белоруссией 1 августа

Оформить билет на проезд будет также возможно и в мобильном приложении.
Глеб Владовский 2024-07-30 13:05:11
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

С 1 августа откроется пригородное сообщение между Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Цeнтральной пригородной пaссaжирской компании (ЦППК).

Поезда будут ездить от Смоленка до до станций Заольша и Осиновка, расположенных на территории соседней республики и обратно. Стоимость билета в один конец по маршруту Смоленск - Заольша будет составлять 213 рублей. В то время как на маршруте до Осиновки цена проезда - 244,6 рубля.

«Реализация приграничного сообщения с Республикой Беларусь - результат плотного сотрудничества ЦППК, правительства Смоленской области, РЖД и наших коллег из Белорусской железной дороги», - цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что билет для проезда можно будет оформить как в кассе на станции, так и через мобильное приложение. При этом на территории Белоруссии проезд также можно будет оплатить российскими рублями и контролера на границе.

#в стране и мире #белоруссия #Железная дорога #ЦППК #пригородное сообщение
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