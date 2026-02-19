Белоусов провел переговоры с министром ВС Мадагаскара

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны России подчеркнул, что визит малагасийской делегации был продуктивным. По его словам, благодаря совместным усилиям удалось завершить подготовку к встрече президентов России и Мадагаскара. Он также отметил важность сверки позиций по реализации ранее достигнутых договоренностей.

Маминирина Ели Разафитомбо выразил благодарность Андрею Белоусову за поддержку в организации встречи глав государств. Он особо отметил помощь министерства обороны РФ в ликвидации последствий разрушительных циклонов.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества между оборонными ведомствами России и Мадагаскара. Главы военных ведомств также определили шаги для их реализации.

Ранее министр обороны России обсудил с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым развитие военной составляющей организации. Белоусов подчеркнул создание системы кризисного реагирования, Коллективных сил ОДКБ и проведение боевой подготовки. Он отметил важность готовности к реагированию на вызовы и угрозы в условиях сложной военно-политической обстановки.