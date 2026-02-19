В МОК раскрыли, почему россияне не получили смартфоны на Олимпиаде

Российские спортсмены не получили смартфоны на зимней Олимпиаде в Италии из-за необходимости соблюдения законодательства, запрещающего распространение этих устройств среди атлетов некоторых стран. Об этом сообщил РИА Новости Международный олимпийский комитет.

«В целях соблюдения действующего законодательства распространение устройств среди спортсменов некоторых стран запрещено», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в МОК приложили усилия, чтобы все спортсмены, которые принимают участие в зимних Олимпийских играх, «имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов». Необходимые сведения предоставляются через эти устройства.

Ранее стало известно, что тренер сборной Латвии по санному спорту Даниэлс Фогелис выразил недовольство условиями на Олимпийских играх в этом году. По его словам, саночникам, скелетонистам и бобслеистам приходится заниматься в одном небольшом зале. Это создает неудобство для спортсменов.



Кроме этого, саночники были вынуждены целый час простоять в очереди на автобус, в который в итоге они не сели. Пришлось остановить местного итальянца и попросить его отвезти их в деревню, в которой разместились спортсмены.