«Простой подданный»: как британская корона отделяет себя от экс-принца Эндрю

Елена Ананьева обратила внимание на то, что задержание ставит монархию под удар и «вся королевская семья пытается отделить себя от Эндрю».
Дарья Ситникова 19-02-2026 16:39
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Понятие «член королевской семьи» относительное в отношении брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Карл III лишил его практически всех регалий, поэтому он «простой подданный его величества». Об этом рассказала «Звезде» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Напомним, сегодня Эндрю задержали по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Британская полиция, в частности, проверяет сообщения о том, что он тайно пересылал американцу правительственные документы королевства. Брата короля подозревают в ненадлежащем поведении на госслужбе.

«Понятие "член королевской семьи" относительное в отношении Эндрю. Проблемы для него заключаются в том, что король лишил его практически всех регалий. Поэтому он теперь простой подданный его величества. Поэтому никаким иммунитетом он не обладает», - объяснила Ананьева.

Она также обратила внимание на то, что задержание ставит монархию под удар. И, конечно, «вся королевская семья пытается отделить себя от Эндрю».

«Они даже сделали специальное заявление. Но что делать, как говорится, черная овца в стаде», - добавила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.

Специалист отметила, что после задержания началось расследование. Полученные материалы передадут в суд, а дальше все зависит от их решения.

#Великобритания #полиция #Задержание #наш эксклюзив #подозрение #карл III #Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
