Бортников заявил, что ФСБ не ведет переговоры с Дуровым

Федеральная служба безопасности России в настоящее время не ведет переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым по поводу работы мессенджера. Об этом директор спецслужбы Александр Бортников сообщил журналисту Александру Юнашеву.

Глава ФСБ подчеркнул, что ранее такие контакты были, но это не дало положительных результатов. По его словам, действия Дурова мотивированы корыстными интересами. Это приводит к увеличению числа правонарушений, таких как детская преступность, террористические акты и диверсии.

«Мы считаем это попустительством к происходящему», - отметил руководитель спецслужбы.

Бортников отметил, что руководству сервиса нужно сосредоточиться на работе, а не на защите свободы слова, которую никто не нарушает. Он добавил, что надо защищать интересы граждан и предотвращать правонарушения, которые возникают из-за предоставления услуг Telegram преступным элементам.

В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу сервисов Telegram из-за постоянных нарушений закона. Мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента. Шадаев подчеркнул, что министерство не контактирует с администрацией Telegram.

Руководство сервиса может урегулировать вопросы с Роскомнадзором, сказал до этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, администрация Telegram находится в контакте с РКН. Но из 100 запросов на удаление какая-то часть удовлетворяется, а какая-то - нет.