МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников заявил, что ФСБ не ведет переговоры с Дуровым

Глава ФСБ рассказал, что раньше такие контакты были, но не привели ни к чему хорошему.
Владимир Рубанов 19-02-2026 15:04
© Фото: Ruslan Yarocky, URA.RU, Global Look Press

Федеральная служба безопасности России в настоящее время не ведет переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым по поводу работы мессенджера. Об этом директор спецслужбы Александр Бортников сообщил журналисту Александру Юнашеву.

Глава ФСБ подчеркнул, что ранее такие контакты были, но это не дало положительных результатов. По его словам, действия Дурова мотивированы корыстными интересами. Это приводит к увеличению числа правонарушений, таких как детская преступность, террористические акты и диверсии.

«Мы считаем это попустительством к происходящему», - отметил руководитель спецслужбы.

Бортников отметил, что руководству сервиса нужно сосредоточиться на работе, а не на защите свободы слова, которую никто не нарушает. Он добавил, что надо защищать интересы граждан и предотвращать правонарушения, которые возникают из-за предоставления услуг Telegram преступным элементам.

В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу сервисов Telegram из-за постоянных нарушений закона. Мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента. Шадаев подчеркнул, что министерство не контактирует с администрацией Telegram.

Руководство сервиса может урегулировать вопросы с Роскомнадзором, сказал до этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, администрация Telegram находится в контакте с РКН. Но из 100 запросов на удаление какая-то часть удовлетворяется, а какая-то - нет.

#в стране и мире #роскомнадзор #Александр Бортников #фсб россии #Telegram #ограничение #павел дуров #замедление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 