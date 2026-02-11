Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны России, противника обнаружили операторы беспилотных систем - они выявили блиндажи и огневые позиции в лесопосадке и передали координаты артиллеристам 90-й гвардейской танковой дивизии.

Расчет 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» оперативно развернул орудие и открыл огонь. Корректировку вели в режиме реального времени с помощью дронов. По данным ведомства, снаряды поразили укрепления, позиции с личным составом и ходы сообщения между ними. После удара опорный пункт прекратил существование.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы регулярно поддерживают действия штурмовых подразделений на этом участке.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по укрепленному опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. В результате огневого воздействия был уничтожен личный состав противника, находившийся в укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.