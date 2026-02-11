МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Мсты» разрушил блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении

Опорный пункт украинских формирований, скрытый в лесопосадке, удалось полностью уничтожить.
11-02-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны России, противника обнаружили операторы беспилотных систем - они выявили блиндажи и огневые позиции в лесопосадке и передали координаты артиллеристам 90-й гвардейской танковой дивизии.

Расчет 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» оперативно развернул орудие и открыл огонь. Корректировку вели в режиме реального времени с помощью дронов. По данным ведомства, снаряды поразили укрепления, позиции с личным составом и ходы сообщения между ними. После удара опорный пункт прекратил существование.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы регулярно поддерживают действия штурмовых подразделений на этом участке.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по укрепленному опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. В результате огневого воздействия был уничтожен личный состав противника, находившийся в укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #Мста-Б #спецоперация #группировка «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 