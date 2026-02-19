МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы

Президент призвал не «запирать сразу за решетку» за небольшие правонарушения.
Владимир Рубанов 19-02-2026 15:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Арест по делам, связанным с небольшими правонарушениями, не всегда оправдан, заявил Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Президент подчеркнул, что вопрос о мерах пресечения по экономическим делам требует особого внимания.

Глава государства привел цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме», и добавил, что есть нюансы. По мнению Путина, важно, чтобы наказание было неизбежным, но его характер должен быть предметом обсуждения судей.

Кроме того, президент обратил внимание на проблему дефицита кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Нехватка составляет около 15%. Он отметил, что этот вопрос является ключевым для профессионального сообщества, и выделил важность комплектования судов высококвалифицированными специалистами.

Путин подчеркнул, что доверие граждан к власти напрямую зависит от качества работы судей и справедливости их решений. По его словам, роль судов в жизни страны трудно переоценить.

В своем выступлении глава государства особо отметил, что защита социальных прав участников специальной военной операции имеет первостепенное значение. Он заявил, что суды должны уделять особое внимание соблюдению их прав. Путин добавил, что это касается не только самих военнослужащих, но и их родных и близких.

