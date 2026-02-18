МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: делегация РФ доложит Путину об итогах переговоров в Женеве

Представитель Кремля подтвердил, что третий раунд трехсторонних консультаций был сложным.
Владимир Рубанов 18-02-2026 21:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российская делегация доложит Владимиру Путину об итогах переговоров в Женеве при первой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что третий раунд трехсторонних консультаций был сложным, сообщает РИА Новости. По его словам, пока нет информации о месте проведения нового раунда.

Переговоры в Женеве прошли 17-18 февраля 2026 года в формате трехсторонних встреч России, Украины и США. Это третий раунд консультаций после встреч в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров. США представлял спецпосланник Стив Уиткофф.

17 февраля встреча длилась около шести часов в закрытом режиме в отеле InterContinental. 18 февраля - менее двух часов. Атмосфера описана как напряженная и тяжелая. Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», Умеров - «интенсивными и содержательными», Уиткофф отметил существенный прогресс.

#делегация #Владимир Путин #переговоры #Швейцария #Дмитрий Песков #Женева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 