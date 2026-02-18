Песков: делегация РФ доложит Путину об итогах переговоров в Женеве

Российская делегация доложит Владимиру Путину об итогах переговоров в Женеве при первой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что третий раунд трехсторонних консультаций был сложным, сообщает РИА Новости. По его словам, пока нет информации о месте проведения нового раунда.

Переговоры в Женеве прошли 17-18 февраля 2026 года в формате трехсторонних встреч России, Украины и США. Это третий раунд консультаций после встреч в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров. США представлял спецпосланник Стив Уиткофф.

17 февраля встреча длилась около шести часов в закрытом режиме в отеле InterContinental. 18 февраля - менее двух часов. Атмосфера описана как напряженная и тяжелая. Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», Умеров - «интенсивными и содержательными», Уиткофф отметил существенный прогресс.