Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны

Бывшего украинского министра сняли с поезда сотрудники НАБУ и САП.
Игнат Далакян 15-02-2026 13:40
© Фото: стрингер, РИА Новости

Экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать из страны в ночь на 15 февраля. Об этом сообщила «Украинская правда».

Бывшего чиновника сняли с поезда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорится в сообщении.

«В ночь 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко», - пишет издание, ссылаясь на источники.

Напомним, Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике. После скандала в ноябре прошлого года его отправили в отставку с поста главы Минюста Украины, который он занимал с лета. В расследовании НАБУ говорится, что Миндич оказывал покровительство Галущенко перед Зеленским, чтобы контролировать финансовые потоки в энергетике и отмывании денег.

#Украина #коррупция #Задержание #НАБУ #сап #экс-министр энергетики Украины
