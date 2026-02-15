Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны

Экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать из страны в ночь на 15 февраля. Об этом сообщила «Украинская правда».

Бывшего чиновника сняли с поезда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорится в сообщении.

«В ночь 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко», - пишет издание, ссылаясь на источники.

Напомним, Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике. После скандала в ноябре прошлого года его отправили в отставку с поста главы Минюста Украины, который он занимал с лета. В расследовании НАБУ говорится, что Миндич оказывал покровительство Галущенко перед Зеленским, чтобы контролировать финансовые потоки в энергетике и отмывании денег.