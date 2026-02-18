Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий резко отреагировал на решение Венгрии и Словакии приостановить экспорт дизтоплива, обвинив Будапешт в стремлении любой ценой сохранить зависимость от русской нефти. Об этом пишут украинские СМИ.

«Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании», - заявил он.

С его слов, Венгрия и Словакия имеют альтернативные варианты поставки нефти, например, через нефтепровод «Адрия». Поэтому они «могут избавиться от зависимости от российской нефти», пишет RT.

По его мнению, это «попытки оставаться на этой игле как можно дольше». Поэтому он заявил, что действия этих двух стран «напоминают наркоманию».

Сегодня, 18 февраля, министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Такое решение последовало в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».

Кроме этого, правительство Словакии приняло решение о задействовании стратегических резервов нефти из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба» с конца января. По данным местных СМИ, руководство НПЗ «Словнафт» обратилось к главам с запросом об этой мере.

В свою очередь министрам передали документы, согласно которым через 20-30 дней нефть должна начать поступать по Адриатическому газопроводу. Он идет из Хорватии.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Владимир Зеленский вел себя по-хамски в отношении Венгрии. Он знал, что Будапешт не имеет выхода к морю, их единственным вариантом получения нефти был нефтепровод «Дружба».