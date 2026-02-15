МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков напомнил о роли западных стран в кровавом госперевороте на Украине

Пресс-секретарь президента России напомнил, что прямое участие в организации евромайдана принимали США Великобритания, Франция и Германия.
Игнат Далакян 15-02-2026 08:51
© Фото: IMAGO, BEAUTIFUL SPORTS, Olaf Rell, Global Look Press

Государственный переворот на Украине организовали страны Запада, и об этом нужно помнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После 2014 года поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова в организации кровавого переворота на Украине принимали прямое участие, в частности, США Великобритания, Франция, Германия.

«И мы должны это помнить», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, государственный переворот на Украине, получивший название «евромайдан», произошел в 2014 году. В результате столкновения сторонниками и противниками евроинтеграции от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Новые власти Украины отказались поддерживать население юго-восточных областей. На крымском полуострове был организован референдум, по результатам которого Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года.

#Украина #Запад #Госпереворот #Евромайдан #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 