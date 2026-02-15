Государственный переворот на Украине организовали страны Запада, и об этом нужно помнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После 2014 года поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова в организации кровавого переворота на Украине принимали прямое участие, в частности, США Великобритания, Франция, Германия.

«И мы должны это помнить», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, государственный переворот на Украине, получивший название «евромайдан», произошел в 2014 году. В результате столкновения сторонниками и противниками евроинтеграции от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Новые власти Украины отказались поддерживать население юго-восточных областей. На крымском полуострове был организован референдум, по результатам которого Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года.