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Захарова: совершив госпереворот, националисты поставили Украину на край пропасти

Евромайдан привел к разгулу национализма и неонацизма, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Максим Крюков 2024-02-21 15:17:01
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Global Look Press

Антиконституционный вооруженный государственный переворот, который произошел на Украине в 2014 году, вызвал глубокий раскол в обществе, полную деградацию социально-экономической ситуации в стране, а также разгул национализма и неонацизма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отметив, что госпереворот не приблизил Киев к демократии и прогрессу.

Она добавила, что Евромайдан также привел к борьбе с русским языком и историей, правовому беспределу и нигилизму, а украинцы, которые хотели «перемен к лучшему», не получили желаемого.

«Совершив госпереворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, поставив страну и ее граждан на край пропасти», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, сегодня Запад снова протягивает «пряник» киевскому режиму, пытаясь тем самым превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент в борьбе против Москвы.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий  Прозоров показал секретный документ о смене Вашингтоном власти в Киеве. Согласно документу, Госдеп США официально заявлял о мирном урегулировании событий Майдана, но на деле планировал сместить действовавшую власть и усилить свое влияние в стране.

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