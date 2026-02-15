В Германии трое неизвестных пробрались в хранилище банка и ушли незамеченными

В Германии трое неизвестных в середине дня проникли в хранилище филиала банка Volksbank и унесли награбленное. Громкое ограбление произошло в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония, ущерб в настоящий момент неясен, пишет Bild, ссылаясь на правоохранительные органы.

«После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде», - сообщает издание.

Представитель местной полиции Томас Гиссинг в комментарии газете сообщил, что злоумышленники во время обеденного перерыва в пятницу проникли в подвал банка, где расположено хранилище. Преступникам удалось туда зайти через световую шахту, после чего они вскрыли 14 ячеек.

Издание уточнило, что факт проникновения удалось обнаружить только после того, как ряд сотрудников банка пожаловались на плохое самочувствие - выяснилось, что грабители в подвале распылили неизвестное вещество.

Ранее в декабре прошлого года громкое ограбление произошло в другом немецком городе Гельзенкирхен. Тогда преступники взломали хранилище филиала банка Sparkasse и похитили ценности и сбережения вкладчиков.