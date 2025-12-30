МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии ограбили банк на рекордную сумму

Преступники пробурили вход в хранилище и вынесли ценности под покровом Рождества.
Дима Иванов 30-12-2026 17:37
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Неизвестные взломали хранилище филиала банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, они похитили ценности и деньги вкладчиков.

«При взломе хранилища преступники, по первой оценке следователей, похитили около 30 млн евро», - сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, было взломано около 3 200 индивидуальных сейфов. Это одно из крупнейших ограблений банков в Германии.

Преступники проникли в здание через подземный паркинг, пробили несколько дверей, а затем с помощью специального бура сделали большое отверстие в бетонной стене хранилища. Взлом обнаружили рано утром 29 декабря благодаря сработавшему сигналу пожарной тревоги.

Точное время совершения преступления неизвестно, предположительно, оно произошло во время рождественских праздников и выходных. Преступники скрылись, полиция ведет расследование и проверяет записи видеокамер из паркинга. Внимание следователей привлек черный автомобиль с подозрительными людьми.

Многие клиенты Sparkasse собрались у филиала, чтобы узнать о судьбе вкладов. Банк сообщил, что каждое хранилище застраховано на 10 300 евро, но клиенты могли заключить дополнительную страховку на большую сумму.

Ранее стало известно, что во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #ограбление банка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 