В Германии ограбили банк на рекордную сумму

Неизвестные взломали хранилище филиала банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, они похитили ценности и деньги вкладчиков.

«При взломе хранилища преступники, по первой оценке следователей, похитили около 30 млн евро», - сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, было взломано около 3 200 индивидуальных сейфов. Это одно из крупнейших ограблений банков в Германии.

Преступники проникли в здание через подземный паркинг, пробили несколько дверей, а затем с помощью специального бура сделали большое отверстие в бетонной стене хранилища. Взлом обнаружили рано утром 29 декабря благодаря сработавшему сигналу пожарной тревоги.

Точное время совершения преступления неизвестно, предположительно, оно произошло во время рождественских праздников и выходных. Преступники скрылись, полиция ведет расследование и проверяет записи видеокамер из паркинга. Внимание следователей привлек черный автомобиль с подозрительными людьми.

Многие клиенты Sparkasse собрались у филиала, чтобы узнать о судьбе вкладов. Банк сообщил, что каждое хранилище застраховано на 10 300 евро, но клиенты могли заключить дополнительную страховку на большую сумму.

