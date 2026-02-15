МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Spiegel: переговоры о финансировании Киева в Мюнхене провалились

Немецкое издание пишет, что предложение использовать 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США для Украины провалилось.
Игнат Далакян 15-02-2026 06:43
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Global Look Press

Переговоры лидеров Европейского союза с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Мюнхене провалились. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием», - говорится в материале.

Там также указывается, что сторонники Украины вместе с Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене не смогли договориться с предложением использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в Соединенных Штатах.

Автор пишет, что это произошло в самый уязвимый момент для украинской армии, когда боеприпасы оказались на исходе. В газете также говорится, что Зеленский сменил риторику в адрес партнеров в Европе и обрушился с новой волной критики на администрацию бывшего президента США Джо Байдена, которая в настоящий момент ничего не решает в вопросе помощи Украине.

Ранее глава киевского режима выразил недовольство мобильными группами ПВО Украины. По словам Зеленского, их нужно немедленно усилить, а обеспечить это должны руководители областей, воздушные силы ВСУ и украинское министерство обороны.

#в стране и мире #Зеленский #переговоры #мюнхен #финансирование украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 