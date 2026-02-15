Переговоры лидеров Европейского союза с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Мюнхене провалились. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием», - говорится в материале.

Там также указывается, что сторонники Украины вместе с Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене не смогли договориться с предложением использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в Соединенных Штатах.

Автор пишет, что это произошло в самый уязвимый момент для украинской армии, когда боеприпасы оказались на исходе. В газете также говорится, что Зеленский сменил риторику в адрес партнеров в Европе и обрушился с новой волной критики на администрацию бывшего президента США Джо Байдена, которая в настоящий момент ничего не решает в вопросе помощи Украине.

Ранее глава киевского режима выразил недовольство мобильными группами ПВО Украины. По словам Зеленского, их нужно немедленно усилить, а обеспечить это должны руководители областей, воздушные силы ВСУ и украинское министерство обороны.