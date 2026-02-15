Kan: процесс разоружения ХАМАС может начаться уже в марте

Процесс разоружения радикального движения ХАМАС намечен на март этого года. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Совете мира.

Согласно имеющейся информации, проект планируется реализовать, когда в Газе начнет свою работу новое технократическое правительство. После того, как власти региона возьмут на себя полномочия, доселе принадлежавшие ХАМАС, в стране начнется активная демилитаризация.

Сообщается, что процесс разоружения планируется начать с территории города Рафаха. Первое заседание лидеров стран-участниц Совета мира по данному вопросу запланировано на 19 февраля и должно состояться в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители России не будут участвовать в первом заседании Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. По словам спикера, Москва пока что занимается формированием позиции по данному вопросу.