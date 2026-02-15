В Москве из-за взрыва духового шкафа пострадали женщина и ребенок

В Москве в результате взрыва духового шкафа пострадали женщина и ребенок. Об этом пишет издание 360.ru.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел из-за разгерметизации кухонной печи. Сообщается, что остекление духовки лопнуло во время приготовлении пищи, из-за чего осколки стекла травмировали двух находившихся на кухне людей.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшие женщина и ребенок были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Ранее в Сергиевом Посаде из-за взрыва газгольдера загорелось три жилых дома. В результате происшествия погиб один и пострадало пять человек.