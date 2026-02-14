МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб в результате пожара в Сергиевом Посаде

Предварительно, причиной пожара стало падение наледи на газгольдер.
Тимур Юсупов 14-02-2026 23:23
© Фото: life_sergiev_posad, Telegram

В ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде обнаружено тело погибшего. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.

По имеющейся информации, возгорание в одном из частных домов города началось из-за взрыва газгольдера. Предварительно, причиной взрыва послужило падение на резервуар с газом наледи с крыши здания.

Также стало известно о как минимум пяти пострадавших - сообщается об отсутствии среди раненых детей. Сотрудникам экстренных служб уже удалось ликвидировать пожар - всего огонь охватил три жилых дома.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

