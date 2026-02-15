МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за упавшей с крыши наледи

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Тимур Юсупов 15-02-2026 02:29
© Фото: sledcom_nn, Telegram

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла в результате падения наледи с крыши жилого дома. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 14 февраля. Молодая жительница города вместе с подругой возвращалась домой, когда на девушек сошла снежная наморозь. В результате инцидента одна из пострадавших скончалась на месте, другая же получила травмы, не угрожающие жизни и здоровью.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде один человек погиб в пожаре, вызванном падением наледи на газгольдер частного дома. Еще пятеро человек пострадали.

#в стране и мире #Нижний Новгород #Гибель людей #погибшие #Наледь #сход наледи
