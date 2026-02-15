МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хиллари Клинтон назвала ошибкой непродление срока ДСНВ

Экс-госсекретарь США выразила мнение, что подписанный при Обаме договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию.
Глеб Владовский 15-02-2026 22:42
© Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, Globallookpress

Решение США не продлевать срок договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является ошибкой. Такое мнение выразила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Ошибка, что позволили ему (договору - Прим. ред.) истечь», - цитирует ее слова aif.ru.

Клинтон также выразила мнение, что подписание соглашения при Бараке Обаме стало серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Кроме того, она напомнила о предложении Москвы продлить действие ДСНВ еще на год.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия исходит из того, что мораторий по ограничениям ДСНВ сохраняется до тех пор, пока США не начнут превышать лимиты. Он напомнил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля 2026 года.

