Лавров: РФ считает, что ДСНВ сохраняется, пока США не превышают лимиты

Россия готова соблюдать мораторий, подчеркнул дипломат.
Дима Иванов 11-02-2026 14:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия исходит из того, что мораторий по ограничениям ДСНВ сохраняется до тех пор, пока США не начнут превышать лимиты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «правительственном часе» в Государственной думе.

«Он сохраняется, но только до тех пор, пока США не будут превышать упомянутые лимиты», - сказал глава МИД.

Лавров напомнил, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, чтобы избежать вакуума в стратегической стабильности при условии взаимности со стороны США.

В Белом доме ранее заявили, что США будут обсуждать с Россией идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ. Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы был разработан новый договор, который будет рассчитан на более длительный срок и будет включать других игроков.

#Россия #в стране и мире #сша #дснв
