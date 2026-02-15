МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с транзитом нефти из РФ

Страны ищут альтернативы из-за блокировок Киевом трубопровода «Дружба».
Глеб Владовский 15-02-2026 22:27
© Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью в транзите нефти из России. Об этом сообщил Life со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

Отмечается, что Будапешт и Братислава ведут поиски альтернативных маршрутов из-за блокировки Киевом поставок стратегически важного ресурса через трубопровод «Дружба» по политическим мотивам. В связи с этим, Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили письмо хорватскому коллеге Анте Шушняру.

Согласно запросу, Загреб просят разрешить транспортировку нефти для Венгрии и Словакии через Адриатический нефтепровод, при этом, не нарушая установленные Евросоюзом правила.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о приостановке поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба». Отмечалось, что у страны стратегического запаса нефти хватит на 90 суток.

#в стране и мире #Венгрия #Хорватия #словакия #российская нефть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 