Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с транзитом нефти из РФ

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью в транзите нефти из России. Об этом сообщил Life со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
Отмечается, что Будапешт и Братислава ведут поиски альтернативных маршрутов из-за блокировки Киевом поставок стратегически важного ресурса через трубопровод «Дружба» по политическим мотивам. В связи с этим, Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили письмо хорватскому коллеге Анте Шушняру.
Согласно запросу, Загреб просят разрешить транспортировку нефти для Венгрии и Словакии через Адриатический нефтепровод, при этом, не нарушая установленные Евросоюзом правила.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о приостановке поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба». Отмечалось, что у страны стратегического запаса нефти хватит на 90 суток.
