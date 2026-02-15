МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bild: в ФРГ подросток ранил ножом трех пассажиров автобуса

Полицейские задержали злоумышленника.
Глеб Владовский 15-02-2026 21:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Германии злоумышленник напал на пассажиров автобуса, в результате ранения получили три человека. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Драка произошла в автобусе. В Вуппертале подросток выхватил нож, напал на пассажиров и нанес им ранения», - говорится в материале.

Отмечается, что нападавший попытался скрыться с места преступления. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Некоторое время спустя они обнаружили окровавленный нож, который он выбросил при попытке бегства.

Как сообщает издание, одного из пострадавших госпитализировали с ранением в живот. Нападавшего, который уже ранее привлекался по аналогичным правонарушениям, после задержания доставили в психиатрическую больницу.

Полиция продолжает расследование инцидента.

#в стране и мире #Германия #полиция #автобус #нападение с ножом
