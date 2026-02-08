Жители Мюнхена вышли на улицы города в знак протеста против поставок вооружений киевскому режиму и политики. Об этом сообщило РИА Новости.

«По оценкам организаторов и полиции, на ней (акции протеста - Прим. ред.) соберутся более четырех тысяч человек... Участники намерены окружить место проведения конференции», - говорится в материале.

Отмечается, что маршрут шествия начался в центре города и пройдет до места проведения конференции по безопасности, которое демонстранты планируют окружить. Участники вышли на улицы Мюнхена, в том числе, с российскими триколорами, плакатами с призывами к миру.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Украине еще пять ракет РАС-3, но только в том случае, если другие страны пожертвуют киевскому режиму еще 30 подобных комплексов.