МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мюнхене демонстранты выступили против накачивания Киева оружием

По данным полиции, в акции примут участие свыше 4 000 человек.
Глеб Владовский 14-02-2026 22:39
© Фото: РИА Новости

Жители Мюнхена вышли на улицы города в знак протеста против поставок вооружений киевскому режиму и политики. Об этом сообщило РИА Новости.

«По оценкам организаторов и полиции, на ней (акции протеста - Прим. ред.) соберутся более четырех тысяч человек... Участники намерены окружить место проведения конференции», - говорится в материале.

Отмечается, что маршрут шествия начался в центре города и пройдет до места проведения конференции по безопасности, которое демонстранты планируют окружить. Участники вышли на улицы Мюнхена, в том числе, с российскими триколорами, плакатами с призывами к миру.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Украине еще пять ракет РАС-3, но только в том случае, если другие страны пожертвуют киевскому режиму еще 30 подобных комплексов.

#в стране и мире #Украина #Германия #протесты #мюнхен #Поставки вооружений
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 