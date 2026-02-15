Фицо: Словакия планирует выкупить еще четыре F-16 у США

Словакия заинтересована в покупке еще четырех истребителей F-16 у США. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы говорим о том, как получить еще четыре самолета в эскадрилью словацкой армии», - отметил политик, комментируя прошедшие в Братиславе переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

Фицо отметил, что Словакия ранее закупила у Вашингтона 14 самолетов. В настоящее время у нее сейчас имеется 10 летательных аппаратов.

По данным местных СМИ, стороны заключили договор еще в 2018 году. Поставка должна была начаться в 2022 году. Но ее отложили на 2024 из-за дефицита электронных компонентов на производственных предприятиях.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны С-300 была ошибкой. Так он прокомментировал вердикт прокурора Растислава Ремета, сообщившего накануне о закрытии дела о передаче вооружений Киеву прежним руководством страны.