Kathimerini: Греция направит войска в сектор Газа

Греция направит своих военнослужащих в сектор Газа. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на источники.

«Греция планирует принять участие в Международных силах по стабилизации в Газе со специальным батальоном, в состав которого войдут бронетехника, а также медики и инженеры», - говорится в материале.

Уточняется, что на территории Газы будут находиться до 150 греческих военнослужащих. Контингент будет находиться на периметре безопасности, созданном вокруг сектора израильскими военными. При этом неизвестно, когда Афины отправят туда своих военнослужащих.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Совете мира сообщила, что процесс разоружения радикального движения ХАМАС намечен на март 2026 года.