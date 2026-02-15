МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Kathimerini: Греция направит войска в сектор Газа

На территории анклава будет присутствовать до 150 греческих военнослужащих.
Глеб Владовский 15-02-2026 20:17
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Греция направит своих военнослужащих в сектор Газа. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на источники.

«Греция планирует принять участие в Международных силах по стабилизации в Газе со специальным батальоном, в состав которого войдут бронетехника, а также медики и инженеры», - говорится в материале.

Уточняется, что на территории Газы будут находиться до 150 греческих военнослужащих. Контингент будет находиться на периметре безопасности, созданном вокруг сектора израильскими военными. При этом неизвестно, когда Афины отправят туда своих военнослужащих.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Совете мира сообщила, что процесс разоружения радикального движения ХАМАС намечен на март 2026 года.

#в стране и мире #Израиль #военнослужащие #сектор Газа #Греция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 