В Ленобласти танкер Tony врезался в морской порт Усть-Луга

В Ленинградской области нефтяной танкер протаранил морской порт. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В морском порту Усть-Луга при выполнении швартовных операций танкер Tony, прибывший для загрузки нефтепродуктов, совершил навал на причальную стенку... В результате происшествия повреждены причальная стенка и портовый кран», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Розлив нефтепродуктов не допущен.

Прокуратура начала проверку соблюдения законов о безопасности судоходства и эксплуатации танкера.