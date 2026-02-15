МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ленобласти танкер Tony врезался в морской порт Усть-Луга

В результате инцидента в районе поселка Усть-Луга никто не пострадал.
Глеб Владовский 15-02-2026 19:07
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ленинградской области нефтяной танкер протаранил морской порт. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В морском порту Усть-Луга при выполнении швартовных операций танкер Tony, прибывший для загрузки нефтепродуктов, совершил навал на причальную стенку... В результате происшествия повреждены причальная стенка и портовый кран», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Розлив нефтепродуктов не допущен.

Прокуратура начала проверку соблюдения законов о безопасности судоходства и эксплуатации танкера.

#в стране и мире #Ленинградская область #танкер #Северо-Западная транспортная прокуратура
