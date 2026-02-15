Удары ВС РФ по Украине стали причиной провала разрекламированного Киевом проекта дальнобойной ракеты «Фламинго». Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

«Российские ракеты уничтожили производственные мощности "Фламинго". "Этой зимой в Западной Украине было несколько обстрелов, о которых Киев хранит молчание», - говорится в материале.

Как отмечают эксперты издания, такая тишина обычно свидетельствует о том, что были уничтожены военные объекты киевского режима. Еще одной причиной провала проекта называют слабую точность ракет. Этого хватает только для того, чтобы наносить удары по крупным целям типа заводов и других производственных объектов.

Кроме того, собеседники издания допустили, что неудача «Фламинго» кроется еще в Западе. Ни Европа, ни США не предоставили навигационные системы, которые позволили бы летящим снарядам строить маршрут без опоры на спутниковую связь.

12 февраля Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по противнику. Военнослужащие ВС РФ нанесли его в ответ на террористические атаки Украины по объектам гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации.