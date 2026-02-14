МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В СФ назвали условия, при которых Telegram не сможет работать в России

Мессенджеру в РФ будет все сложнее и сложнее из-за ограничений.
Дима Иванов 14-02-2026 08:43
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Если Telegram не будет соблюдать требования российского законодательства, работать в стране ему станет все сложнее, вплоть до полного отключения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире «Радио Sputnik».

Клишас отметил, что Telegram - очень качественная площадка, которая хорошо работает и нравится многим пользователям, включая его самого - у Клишаса есть и аккаунт, и канал в мессенджере. По его словам, качество услуг его полностью устраивает, но если требования российского закона не будут выполняться, работать в России Telegram не сможет.

Сенатор отметил, что Роскомнадзор предлагает мессенджерам выполнять законы РФ, и в таком случае проблем не возникнет. Он добавил, что Telegram идет на контакты с властями, но этого недостаточно - необходимо полное соблюдение требований.

«Это касается и Telegram, и WhatsApp*, любой компании, в какой бы сфере она ни работала. Это общее правило, которое нужно всем принять и научиться соблюдать», - сказал Клишас.

Заявление сделано на фоне продолжающихся ограничений Роскомнадзора в отношении Telegram, включая замедление трафика.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#роскомнадзор #Telegram #Андрей Клишас
